» ننشر «برومو"» برنامج عمرو أديب الجديد

06 سبتمبر 2018 - 05:50 م

نشرت صفحة برنامج «الحكاية» الذي من المقرر أن يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر» منتصف الشهر الجاري، برومو البرنامج الجديد على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان الإعلامي عمرو أديب، أعلن عن موعد انطلاق برنامجه الجديد" الحكاية"، والذي من المقرر عرضه على قناة "MBC مصر".

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع Twitter مؤكدا أن البرنامج سيبدأ عرضه على القناة يوم 15 سبتمبر الجاري.

يذكر أن عمرو أديب تعاقد مع مجموعة قنوات mbc ، ليقدم برنامجا على شاشتها.

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية" فيديو لتوقيع عمرو أديب العقد مع المجموعة بحضور الإعلامي السعودي بتال القوس ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وذكر آل الشيخ أن العقد هو الأغلى لإعلامي عربي في الشرق الأوسط، وتبلغ مدة العقد عامين.