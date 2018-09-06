» تأجيل محاكمة "مرسي" بالتخابر مع حماس

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حماس

الإخوان

التخابر

الجنايات

محمد مرسي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، و20 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، لجلسة 13 سبتمبر الجاري لاستكمال سماع الشهود، مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.



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