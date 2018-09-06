» إصابات في إطلاق نار بولاية "أوهايو" الأمريكية

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أمريكا

اطلاق نار

أوهايو

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، سقوط عدة إصابات في إطلاق نار استهدف مبنىً مصرفيًا بولاية أوهايو شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" المحلية عن الشرطة قولها، إنها استجابت لحادثة إطلاق نار في مبنى بنك "فيفث ثيرد"، ببلدة سينسيناتي بولاية أوهايو.

وأضافت الشرطة أن الحادثة أسفرت عن عدة إصابات لم تحدد عددها أو درجة خطورة الإصابات.

ووصفت الشرطة المهاجم بأنه "مطلق نار نشط"، ما يعني أنه متورط في قتل أو الشروع في قتل أشخاص بمنطقة مأهولة بالسكان.

ولفتت إلى أنها فتحت تحقيقًا في الحادثة لمعرفة ملابساتها.

ونقلت الوكالة نفسها عن ضابط شرطة كان في موقع الحادث، قوله أن مطلق النار استهدف شخصين على الأقل، وربما أكثر.

وأغلقت الشرطة المحلية الشوارع المؤدية إلى مكان الحادثة، وكذلك الأرصفة. -


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