» مكافأة شهرية من رمضان صبحي للسفير البريطاني

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السفير البريطاني

المصريون

رمضان صبحى

كاسن

حرص رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزى والمنتخب الوطني، على وداع جون كاسن السفير البريطانى السابق، وذلك عقبل انتهاء فترة عمله رسميا فى مصر.

ونشر رمضان صبحى على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»، تغريدة قال فيها «شكرًا يا سعادة السفير على الأربع سنين، هتوحشنا.. وليك عليا ساندوتشين سكلانس من بابا عبده أول كل شهر».

ويعد السفير البريطانى السابق واحدا من عاشقى كرة القدم، وسبق له الإلتقاء مع رمضان صبحى فى أكثر من مناسبة، كان أبرزها عند ذهاب اللاعب المصرى إلى السفارة للحصول على التأشيرة، قبل انضمامه إلى ستوك سيتى منذ عامين.


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