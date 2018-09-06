» رسميًا.. إيقاف «مبابي» 3 مباريات

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المصريون

سان جيرمان

مبابى

قررت رابطة الدورى الفرنسى، إيقاف كيليان مبابى، مهاجم  باريس سان جيرمان 3 مباريات، وذلك عقب تعرضه للطرد فى مواجهة نيم أولمبيك الأخيرة فى الدورى.

وكان مبابى قد تعدى على تاجى سافينييه لاعب نيم أولمبيك فى اللحظات الأخيرة من اللقاء، بعد أن تدخل الأخير بخشونة زائدة فى وسط الملعب، خلال قيادة مبابى لاحدى الهجمات المرتدة.

وأشار نجم منتخب الديوك الفرنسى عقب نهاية اللقاء إلى أنه لا يشعر بالندم على ما فعله، مؤكدا أن ما قام به اللاعب المنافس أمر كان يجب عدم السكوت عنه.


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