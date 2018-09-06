«فايق»: مائدة مستديرة لدراسة ظاهرة تزايد العنف

06 سبتمبر 2018 - 06:38 م

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس قرر عقد مائدة مستديرة لدراسة ظاهرة تزايد العنف بما فيها ما حدث في المنيا.

وقال فايق، إن تزايد أعمال العنف والإرهاب يحتاج إلى مواجهة فكرية جنباً إلى جنب مع المواجهة الأمنية، مشيرًا إلى أن الإرهاب ما زال يُعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، إذ ينتهك الحق فى الحياة وهو أقدس الحقوق.

وأوضح المجلس، فى بيان له، أن تصريحات فايق جاءت خلال اجتماع المجلس فى دورته الـ62، أمس الأربعاء، لتدارس تزايد ظاهرة العنف في الفترة الأخيرة.

ومن ناحية أخرى استعرض المجلس أنشطته وفعالياته على مدار الفترة السابقة، خاصة فيما يتعلق بأسابيع نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظات، إذ جرى تنظيم أسبوع فى الإسكندرية الشهر الماضي وما سيلحقه من أسابيع أخرى الشهر الجاري في محافظات القناة الثلاث.