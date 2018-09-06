مصرع طيار أمريكي إثر تحطم مروحية بالسعودية

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أمريكا

طيار

تحطم مروحية

أعلنت السعودية، الخميس، مصرع طيار أمريكي في حادث تحطم مروحية أثناء تدريب جوي بالعاصمة الرياض.

وحسب بيان لوزارة الحرس الوطني السعودي، لقى الطيار الأمريكي، "بول ريدي" مصرعه، وأصيب الطيار السعودي تحت التمرين، "هشام بن عبد العزيز آل الشيخ"، أثناء تدريب روتيني في "مطار خشم العان" بالرياض، إثر حادث تحطم مروحية من طراز "AH6i ".

وقال البيان إن "الحادث نتج عنه وفاة المدرب الأمريكي، وإصابة الملازم أول طيار هشام آل الشيخ، الذي نقل لمدينة عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني لتلقى العلاج اللازم".

وأكد أن "حالة الطيار السعودي مستقرة، وتستكمل لجان التحقيق إجراءاتها لمعرفة أسباب الحادث".

من جانبه، قال الرائد محمد العمري، المتحدث باسم الحرس الوطني السعودي، إن حادث تحطم المروحية وقع في الساعة 6: 40 من صباح اليوم، دعا إلى انتظار صدور نتائج التحقيق حتى تكون دقيقة.

وفي تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أوضح العمري أن التدريبات التي تقوم بها الوحدات العسكرية والقتالية بشكل عام به "نسبة خطأ".

ولفت إلى أن "هذا أول خطأ" منذ تدشين هيئة طيران الحرس الوطني، وإنشاء المطار وبدء التدريبات، و"الأخطاء واردة"، دون تفاصيل أكثر.


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