» «كاف» يرفض طلب اتحاد الكرة بشأن «صلاح»

06 سبتمبر 2018 - 06:45 م

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، فوز محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018 بالتزكية.

وأكد مصدر داخل الكاف فى تصريحات صحفية، أن لوائح الاتحاد الأفريقي الخاصة بجائزة أفضل لاعب في القارة تمنع فوز أي لاعب بجائزة الأفضل بالتزكية، مشيرًا إلى أن التصويت على الجائزة هو فقط الفيصل في اختيار لاعب الموسم.

وكان هانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم أكد فى تصريحات له إنه سيتقدم بطلب إلى الكاف من أجل حصول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب فى القارة بدون تصويت لما قدمه خلال الفترة الماضية من أداء أسطوري سواء مع فريقه ليفربول أو المنتخب الوطني.

يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب أفريقي العام الماضي 2017.

ويتنافس الآن محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب فى العالم مع الثنائى لوكا مودريتش النجم الكرواتى المحترف بصفوف ريال مدريد والنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالى.