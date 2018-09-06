» الإعدام لثاني مصري خلال يومين في السعودية

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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السعودية

مصر

الإعدام

قتل الخارجية

للمرة الثانية خلال يومين، أعلنت الداخلية السعودية اليوم، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن مصري مدان في قضية القتل عمدًا.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن حكم القصاص نُفّذ اليوم في الرياض بحق محمد أحمد ياسين رضوان (مصري الجنسية) لقتله المواطن السعودي محسن بن عبد الرحمن بن ناجي اليامي بطعنه عدة مرات نتيجة للخلاف بينهما.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على الجاني وأصدرت المحكمة العامة في المملكة حكم الإعدام بحقه والذي أيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

وجاء ذلك بعد يوم من تنفيذ حكم الإعدام في المملكة بحق المواطن المصري الآخر، محمد أحمد محمد عبدالحليم، المدان في قضية قتل ابن بلده علي هاشم بخيت أحمد.



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