«السيسي» يصدق على طريقة جديدة للري

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صدق

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار اتفاقية بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" حول استخدام الطاقة الشمسية في الري.

ونشرت الجريدة الرسمية التابعة للحكومة القرار، في عددها الصادر اليوم الخميس، حول مشروع استخدام الطاقة الشمسية في الري باستخدام المياه الجوفية، والموقعة بتاريخ 19 أكتوبر 2017.

يأتى الاتفاق في إطار مشروع تنفذه منظمة "فاو" مع حكومات مصر والأردن والمغرب بدعم فني منها بقيمة 276 ألف دولار أمريكي.

وكان الرئيس قد أقر اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، لدعم الحلول المتكاملة للمياه والموقعة في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.

وتستخدم الطاقة الشمسية لضخ المياه الجوفية عبر طلمبات الطاقة الشمسية التي تولدها الألواح الضوئية المنبعثة من أشعة الشمس بدلا من كهرباء الشبكة القومية أو الديزل، حيث تسعى مصر لتعويض إنخفاض منسوب مياه النيل، والذي يهدد بخفض حصة المياة في الأراضي الزراعية.

وتعد المياة المولدة بالطاقة الشمسية هي مياه نظيفة تماما غير ملوثة وصالحة للزراعة.


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