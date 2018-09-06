» إغلاق الميناء الرئيسي بالعراق بعد مقتل متظاهر وإصابة 25

06 سبتمبر 2018 - 07:03 م

أُغلق الميناء البحري الرئيسي بالعراق، اليوم الخميس، بعد اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة البصرة القريبة في جنوب العراق مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة 25 آخرين ليل الأربعاء.

وتفجرت الاضطرابات في جنوب العراق، معقل الأغلبية الشيعية، في الأسابيع الأخيرة فيما عبر محتجون عن غضبهم من تداعي البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وتفشي الفساد.

وقال موظفون بميناء أم قصر إن جميع العمليات توقفت صباح الخميس بالميناء، وهو الشريان الرئيسي لواردات البلاد من الحبوب وغيرها من الواردات المهمة، بعد أن أغلق محتجون المدخل. ولا تستطيع الشاحنات والموظفون دخول مجمع الميناء أو الخروج منه.

وأعلن مسؤولون حظر التجول في مدينة البصرة اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، لكن ألغوه قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ. وكان مصدر أمني كبير قال لرويترز إن قوات الأمن ستنتشر بشكل مكثف، وسيكون بينها أعضاء من فرقة الرد السريع، للقيام بدوريات في البصرة لتطبيق الحظر وفرض الهدوء.

ويقول سكان في البصرة، التي يعيش فيها أكثر من مليوني نسمة، إن إمدادات المياه تلوثت بالملح الأمر الذي يعرضهم للخطر خلال شهور الصيف القائظ. ونقل مئات الأشخاص للمستشفى بعد شرب هذه المياه.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي في بغداد إن 6280 شخصا دخلوا المستشفيات في الآونة الأخيرة وهم يعانون من الإسهال بسبب ملوحة المياه.

وبدأ المحتجون يوم الأربعاء إغلاق مدخل ميناء أم قصر الواقع على بعد نحو 60 كيلومترا من البصرة. وأغلقوا أيضا الطريق الرئيسي من البصرة لبغداد وأضرموا النار في مبنى المحافظة الرئيسي حيث كانوا يتظاهرون لثالث ليلة.

وزاد الغضب في وقت يواجه فيه الساسة صعوبة في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو. ويشكو سكان الجنوب من عقود من الإهمال في المنطقة التي تنتج معظم ثروة العراق النفطية.

وتحاول شخصيات سياسية بارزة، تشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة في بغداد، التصدي للأزمة المتفاقمة وأدانوا منافسين لهم على تراخيهم.