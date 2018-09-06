بالصور.. «كلب» مساعدًا لمدرب بالدوري الباراجواياني

06 سبتمبر 2018 - 07:11 م

اختار كارلوس جارا ساجوير المدير الفني لفريق سبورتينج كلوب الباراجواياني، كلبًا ليعمل مساعدًا معه في تدريب الفريق، حيث يقف بجواره على خط الملعب، ويحضر معه التدريبات.

وفي إحدى المباريات الأخيرة لهذا الفريق، قام حكم المباراة بطرد مساعد المدرب "الكلب"، ليُكمل الكلب متابعة المباراة من المدرجات.

وقال كارلوس جارا ساجوير في تصريحات صحفية: إنه أعطى هذا الكلب قطعة من الفطير في إحدى المرات، ومنذ هذه اللحظة أصبح هو والكلب أصدقاء، فعندما يأتي إلى النادي يرحب به الكلب ولا يهرب منه، ويتحرك معه على خط الملعب وداخل الملعب، عندما يعطي التعليمات للاعبين في المران وفي ممر غرف ملابس اللاعبين وإلى المكتب.

وأضاف، أن الكلب يقلد الحركات التي يفعلها اللاعبون بالكرة وفي التدريبات، ويبيت هذا الكلب في النادي يوميًا.

واهتمت صحف باراجواي بقصة هذا الكلب، ونشرت صوره صحيفة "كرونيكا".