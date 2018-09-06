مفاجأة خطيرة عن سفير بريطانيا الجديد بمصر

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السير جيفري آدامز
السير جيفري آدامز

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سفير

جون كاسن

حذر الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات السياسية، من السفير البريطاني الجديد في مصر السير جيفري آدامز ، مشيرًا إلى أنه أحد أعضاء الماسونية.

وقال «رفعت» في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": خيرا رحل جون كاسن وجاء الأخطر منه .. كلنا تابعنا النشاط المريب للسفير البريطانى جون كاسن وخصوصا فى تقربه للمصريين باتباع عاداتهم فى الاعياد والموالد لاختراق المجتمع المصري .. وكان اخر مصيبة له الاعلان عن مسابقة لتعيين "سياسي مصري" بالسفارة البريطانية بمرتب مجزي جدا .. طبعا الهدف الاساسي كان تجميع السيرة الذاتية لمئات من المتقدمين لشغل المنصب لاستغلالهم بعد ذلك كقاعدة بيانات "للمتعاونين المحتملين".

وتابع : آخر تويتة كتبها جون كاسن كانت " رحبوا معايا بالسفير الجديد لمصر السير جيفري آدامز. دبلوماسي رائع و بينه و بين مصر عِشرة قديمة"، وبالبحث فى السيرة الذاتية للسفير الجديد تبين فعلا انه خدم فى مصر من قبل فى مكتب الامن بالسفارة مما يعطى الانطباع انه رجل مخابرات فى الاساس.. لذلك يقول جون كاسن ان بينه وبين مصر عشرة قديمه !!

طبعا بالبحث فى حياته تبين الاتي :

- اسمه بالكامل Geoffrey Doyne Adams (مواليد 11يونيو1957)

- تخرج من كلية إيتون وكلية ماجدلين (وهى كلية تبشيرية) في جامعة أكسفورد سنة 1979 وكانت دراسته "التاريخ الإسلامي وسياسة الشرق الأوسط" .. لم تكن دراسته الاوليه عسكرية

- انضم إلى الخارجية البريطانية وخدم فى السعودية وفرنسا وجنوب افريقيا ومصر.

- عمل لمدة سنتين كقنصل عام بريطاني في اسرائيل من 2001 إلى 2003 وكان مسئول بصفة كاملة عن ملف العلاقات البريطانية مع السلطة الفلسطينة .

- انتقل بعدها ليعمل امين السر الخاص لمكتب وزير الخارجية جاك سترو (منصب هام وخطير فى وزارة الخارجية البريطانية) حتى 2006

- تم تعيينه كسفير لبريطانيا فى ايران من 2006 حتى 2009 (بعد فشل الثورة الخضراء فى ايران الذى تم اتهامه رسميا بتدبيرها بشهر واحد) ثم عاد كمدير مكتب الكومنويلث فى الخارجية البريطانية حتى تم اخر منصب رسمي له كسفير لبريطانيا فى هولندا لاربعة سنوات ..

- كما ترون له سجل حافل من المناصب الاخطر من كل هذا انه معروف عنه انه ماسوني وحائز على وسام سانت مايكل وسانت جورج (CMG ) ودرجته رفيق فى الماسونة وحاصل على وسام مستشفى القديس يوحنا في القدس (MStJ ) في 2006 ، ودرجة فارس من سانت مايكل وسانت جورج (KCMG ) فى 2008 .. ويحرص ان يحتفل بعيد الفصح فى القدس بصفة سنوية.

واختتم قائلًا :  توقعاتى أنه سيكون أخطر كثيرا من جون كاسن.


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