دعوى قضائية ضد محمد رمضان لـ «إهانته المرأة الصعيدية»

06 سبتمبر 2018 - 07:27 م

أقام الإعلامي ياسر سليم الدعوي رقم 465 لسنة 2018 مدني كلي الجيزة ضد الممثل الشهير محمد رمضان، طلب فيها إلزامه بدفع تعويض قدره خمسة ملايين جنيه لما ممثله من إساءة لنساء الصعيد .

كان الممثل محمد رمضان قال في مسلسله الشهير "نسر الصعيد"، إن "المرأة الصعيدية إذا ما تم إطلاق الرصاص عليها، تقوم بلم فارغ الطلقات ورده إلي من ضربها من جديد"، ما اعتبره رافع الدعوى "يمثل إهانة للمرأة الصعيدية وأنها خشنة وقليلة الإحساس".

وتحدد لنظر أولى جلسات الدعوى الثلاثاء الموافق الثاني من أكتوبر 2018 أمام الدائرة الثالثة عشر تعويضات.

وقال سليم إنه "سيخصص مبلغ التعويض لإنتاج عمل فني يعيد للمرأة الصعيدية اعتبارها، إذ أن الأمهات الصعيديات أنجبن للوطن قامات مصرية بارزة في كافة المجالات، فقد أنجبت للسياسة الرئيس جمال عبدالناصر ، وأنجبت للثقافة عباس العقاد وطه حسين والمنفلوطي فضلا عن آلاف من المفكرين والأكاديميين".