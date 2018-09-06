خطة المترو للقضاء على ظاهرة الانتحار

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الانتحار

ظاهرة

مصطفى بكرى

المترو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن خطة شركة مترو الأنفاق لمواجهة ظاهرة الانتحار تحت عجلات القطارات، لافتًا إلى أن مصدرا مسئولا أكد تعرض الشركة لخسائر فادحة بسبب تزايد حالات الانتحار، وأن هناك مقترحا للقضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف «بكري» خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مقترح القضاء على ظاهرة الانتحار تحت عجلات مترو الأنفاق يقوم على دراسة مع الهيئة القومية للأنفاق، ويقضي بتركيب حواجز زجاجية وآلية على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاث والجديدة، موضحًا أن هذه الحواجز ستكون مغلقة وفي حالة قدوم القطار إلى المحطة يتوقف أمام هذه الحواجز ويفتح أبوابه بشكل أوتوماتيكي.

وتابع أنه سيكون هناك حواجز مخصصة للنزول من القطار وأخرى للصعود وبالتالي سيتم القضاء على ظاهرة انتشار الانتحار بمترو الأنفاق، لافتًا إلى أن المسئول بشركة المترو أوضح أن المقترح سيصعب تطبيقه خلال الفترة الحالية لكونه مكلفا للغاية.


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