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ضبط شبكة دعارة يقودها موظف بالبحيرة

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القبض على شبكة دعارة تديرها سيدة وزوجها
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عبدالراضي الزناتي

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ضبط

النيابة

الآداب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، واللواء محمد هندى مدير المباحث من ضبط شبكة دعارة يقودها موظف بشركة مياه البحيرة.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم حسام البدرى رئيس مباحث الآداب، مفادها قيام "خ. ح" 38 سنة موظف بشركة مياه الشرب بالبحيرة ومقيم بالخيرى دائرة مركز دمنهور بإدارة مسكنة للأعمال المنافية للآداب العامة وجلب النسوة الساقطات وتقديمهن للرجال راغبى المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية وإقامة الحفلات الجنسية.

وبعد استئذان النيابة العامة، ومداهمة منزل المتهم، تم ضبط "خ. ع. ر" مطلقة والملقبة بفرجينيا جميلة الجميلات أثناء قيامهم بممارسة الرذيلة، وفى وضع اختلاط جنسى كامل، و" و. ن" متزوجة ومقيمة بدمنهور، كما تم ضبط خمور ومبالغ مالية، والتحفظ على الملابس الداخلية للمتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.


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