بالفيديو.. «ماني» يفاجئ «صلاح» بهذا الأمر

أمير سعد
نشر نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو للاعب الدولي السنغالي ساديو ماني المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي وهو يغني أغنية الملك المصري للاعب محمد صلاح.
وعلق النادي الإنجليزي على الفيديو قائلا: "ليست الجماهير فقط من تحب ذلك الهتاف.. اللاعبون أيضا".
ليست الجماهير فقط من تحب ذلك الهتاف.. اللاعبون أيضًا ????— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 6, 2018
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