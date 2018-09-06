وزير إسرائيلي أسبق: لهذا أرفض السلام مع مصر

06 سبتمبر 2018 - 07:43 م

كوهين أورجاد: حرب 73 صدمة وأخي قتل فيها .. بيجن عرض علينا خطة سلام القاهرة قبل مفاوضاته مع السادات



لو كان معارضو السلام مع مصر غالبية لما وقعت تل أبيب الاتفاقية

مصر فعلت ما بوسعها لئلا يتغلغل السلام بين طبقات واسعة من شعبها

كشف كوهين أورجاد، وزير المالية الإسرائيلية الأسبق تفاصيل جديدة عن فترة حرب أكتوبر 1973 مع مصر، والتي شكلت مفاجأة وصدمة للإسرائيليين، وما أعقبها من مفاوضات توجت بالسلام معها.

وأضاف في مقابلة له مع صحيفة "معاريف" العبرية: "حرب يوم الغفران كانت صدمة لكل إسرائيل، قتل فيها أخي يساكار بالقرب من قناة السويس؛ هذه الصدمة جعلتني أعود إلى تل أبيب بعد سفري للخارج، ودفعتني إلى الانضمام إلى حزب الليكود اليميني، انضممت للمعارضة في الوقت الذي كان فيه اليسار هو المسيطر على إسرائيل لسنوات".

وتابع: "كنت أبحث عن مركز تأثير أستطيع من خلاله إسماع صوتي بشكل مستقل، هذا لم يحدث إلا حينما انتخبت في الكنيست التاسع عام 1977"، في إشارة إلى أول انتخابات برلمانية يفوز فيها اليمين الإسرائيلي بسبب هزيمة حكومة اليسار في حرب أكتوبر.

وواصل: "قبل أن يشرع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن وقتها في المفاوضات مع الرئيس المصري أنور السادات، عرض خطة للسلام مع مصر على حزب الليكود؛ تضمنت حكمًا ذاتيًا واسعًا للفلسطينيين".

لكنه قال إنه "عاد من محادثات كامب ديفيد ببرنامج آخر، لم يتضمن فقط إخلاء المستوطنات اليهودية المقامة في شبه جزيرة سيناء، بل ومخططًا كان من شأنه تحويل الحكم الذاتي الفلسطيني إلى دولة فلسطينية، كنت من رافضي الاتفاق مع المصريين، لكنني كنت أقلية وحينما التقيت مع بيجن لم ينجح هو في تغيير قناعاتي ومواقفي".

واستطرد: "لو كان معارضو اتفاق السلام مع مصر غالبية لما وقعت إسرائيل هذه الاتفاقية مع مصر، في ذلك الوقت لم يعدنا أحد أن سلامًا طويل الأجل سوف يحل بين الدولتين، وذلك لأن السلطات المصرية فعلت ما بوسعها؛ كي تمنع السلام من التغلغل بين طبقات واسعة من المصريين".