» بالفيديو.. تحدي جديد بين «صلاح» و«ماني»

06 سبتمبر 2018 - 07:47 م

نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحدي بين الثنائي محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانى، للتعرف على مدى معرفة كل منهما بالآخر بشكل جيد، فيما يتعلق بالحياة الشخصية.

وقال ساديو مانى أن محمد صلاح، لا يستطيع أن يعيش بدون احتساء القهوة، فيما أكد اللاعب المصري أن زميله السنغالي لا يمك أن يعيش بدون الهاتف المحمول.

وفيما يعلق بالصديق المقرب بالفريق، أوضح مانى أن ديجان لوفرن الأقرب إلى محمد صلاح، فيما أوضح صلاح أن مانى لم يمكن يمتلك أصدقاء على الإطلاق لكن عندما أتى نابي كايتا أصبح مقربًا له.

واتفق الثنائي على أن ساديو مانى هو الأسرع، كما اختار الثنائي أن هتاف جماهير ليفربول لصلاح هو الأفضل واختلفا بشأن أفضل قصة شعر، حيث اختار كل منهما قصة شعره.