برلمانيون لـ«الأطباء»: 1000 جنيه بدل عدوى «حقكم»

06 سبتمبر 2018 - 08:21 م

أيد برلمانيون، الطلب الذي تقدمت به نقابة الأطباء، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن إجراء تعديل تشريعي لقانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية، وذلك من أجل إقرار قيمة عادلة لبدل العدوى، وزيادته من 19 جنيهًا إلى 1000 جنيه.

إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، قال إن الأطباء من حقهم الحصول على بدل عدوى مرتفع؛ نظرًا للمخاطر الجمة التي تواجههم، مضيفًا أن المبلغ الذي يحصلون عليها ضئيل جدًا، على حد وصفه.

وأضاف «خليف»، لـ«المصريون»، أنه لا يوجد مانع لدى البرلمان من الموافقة على حصول الأطباء على ألف جنيه كبدل عدوى، بل ويجب على الدولة الموافقة على ذلك المطلب وتنفيذ في أقرب وقت، منوهًا بأن المقترح لم يُعرض عليهم حتى الآن، ولم يتم مناقشته داخل اللجان المختصة.

وفي نفس السياق، ناشد الدكتور حسام الرفاعي، عضو لجنة الصحة، وزارة الصحة والحكومة بالاستجابة إلى مطالب الأطباء ورفع بدل العدوى إلى 1000 جنيه بدلًا من 19 جنيها.

وقال الرفاعي، في تصريحات له، إن مطلب نقابة الأطباء "عادل، ومن حقهم الحصول على ما يطلبونه من بدل للعدوى"، مشيرًا إلى أن مبلغ 1000 جنيه كبدل للعدوى يعد إكرامًا لدور الأطباء، وهو تقدير معنوي قبل أن يكون تقديرًا ماديًا.

عضو لجنة الشؤون الصحية، أكد أن لجنة الصحة، ستفتح هذا الملف مع بداية انعقاد جلسات دور الانعقاد الرابع المقرر له أكتوبر المقبل.

وكان مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قد طالب بصرف بدل عدوى للأطباء 1000 جنيه، وقال أثناء إحدى اجتماعات اللجنة خلال مناقشة موازنة الصحة للعام 2018-2019، أن صرف بدل العدوى للأطباء مهم بالنسبة لما يتعرضون له بشكل يومي، مشيرًا إلى أن عملية صرف البدل يمكن أن تتم على مراحل، قائلا: «حتى ولو الصرف يبدأ بـ 500 جنيه».

وكانت نقابة أطباء مصر طالبت بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية، بعدما قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة عليها، وألغت الحكم الصادر بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء إلى ألف جنيه.