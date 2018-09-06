بالفيديو.. إطلاق أول«كورفيت» مصري 100%

06 سبتمبر 2018 - 09:01 م

حالة من الفرحة العارمة سيطرت على عمال ترسانة الإسكندرية، بعد إطلاق أول «كورفيت شبحي» بعمالة وخامات مصرية بنسبة تصل لـ100% بجانب الاستعانة بالخبرات الفرنسية، وغاب عن إطلاقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لوجوده خارج مصر كما غاب وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي.

وقال الخبير في الشأن العسكري محمد الكناني، : تم تدشين الكورفيت الشبحي الثاني " بورسعيد " رقم " 976 " طراز " جوويند Gowind 2500 " في ترسانة بناء السفن بالإسكندرية.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : الكورفيت الأول تم بناؤه في فرنسا، ويحمل إسم " الفاتح " رقم " 971 " ودخل الخدمة لدى القوات البحرية المصرية نهاية العام الماضي، وذلك طبقاً لإتفاق نقل التكنولوجيا من الجانب الفرنسي للجانب المصري الذي نصّ على بناء أول كورفيت في فرنسا وبناء الـ3 الباقية في مصر.

وتابع: تجري حالياً أعمال بناء الكورفيت الثالث، وسيعقبه لاحقاً الكورفيت الرابع والأخير.

وعدد "الكناني" مميزات الكورفيت" قائلًا: تبلغ إزاحة الكورفيت 2600 طن وطوله 102 متر وعرضه 16 متر وسرعته القصوى 47 كم / ساعة ومداه الاقصى 6850 كم وعدد افراد الطاقم 65 فردا + 15 فردا من طاقم المروحيات وافراد القوات الخاصة البحرية.

يتسلح الكورفيت بمدفع Super Rapid عيار 76 مم متعدد الأغراض، و16 خلية Sylver A43 مُزوّدة بـ16 صاروخ دفاع جوي قصير المدى طراز " Mica VL " حراري وراداري يبلغ مداه 20 كم، و8 صواريخ سطح-سطح مضادة للسفن والأهداف البرية الساحلية طراز " Exocet Block III " يبلغ مداه 200 كم، و2 مدفع عيار 20 مم للتصدي للعائمات المقتربة والتهديدات غير النمطية، وقاذفين ثلاثيين لإطلاق طوربيدات " MU90 " المضادة للغواصات يتجاوز مداه 15 كم ويصل إلى عمق 1000 متر، ومروحية بحرية زنة 10 طن لمكافحة الغواصات ونقل وإسناد أفراد القوات الخاصة، ومروحية غير ماهولة لعمليات الاستطلاع وتوجيه النيران، وزورقين سريعين قابلين للنفخ RHIB لنقل افراد القوات الخاصة البحرية.

يتميز الكورفيت بتعددية المهام للقتال ضد سفن السطح Ant-Surface Warfare ، والدفاع الجوي Anti-Air Warfare ، والإستخبار الإلكتروني الراداري والإشاري Radar/Communication ESM والقدرات المُعززة لمكافحة الغواصات Anti-Submarine Warfare ، والتدابير المضادة للألغام البحرية Mine Countermeasures .