مطالب برلمانية بإقامة متحف لـ«محمد صلاح»

06 سبتمبر 2018 - 09:55 م

طالب العديد من أعضاء مجلس النواب بإقامة متحف اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم، يضم مقتنياته، بهدف جذب السياح الأجانب إليه.

وقال النائب طارق حسانين، الذي يشغل منصب رئيس نادي الترسانة لـ"المصريون"، إنه سيتقدم باقتراح إلى وزيري الشباب والرياضة والسياحة واتحاد كرة القدم، للمطالبة باستثمار حدث ترشيح صلاح لجائزة أحسن لاعب في العالم، والاستفادة من هذا الحدث غير المسبوق في تاريخ الرياضة المصرية.

وشدد حسانين على ضرورة إقامة متحف رياضي يضم مقتنيات اللاعبين المصريين المشاهير بما فى ذلك مقتنيات خاصة بصلاح، وعمل "CD " بعدة لغات لتوزيعها على السياح، بما يساهم في جذب السياحة والاستثمارات وتوفير عملة صعبة للبلد، بما يصب في صالح الاقتصاد القومي.

وقال النائب سمير بطيخ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان, إن "صلاح يستحق كل التكريم, لكن فكرة إنشاء متحف باسمه يُوضع فيه مقتنياته أمر صعب؛ لأن المقتنيات ستكون عبارة عن "شورت وقميص وجزمة" بجانب بعض الجوائز التي حصل عليها اللاعب، وهو ما يمكن لأي شخص على مستوى العالم أن يشاهده عبر الإنترنت".

وأضاف بطيخ لـ"المصريون": "محمد صلاح خير سفير لمصر، ولابد من الاستفادة منه لتحسين السياحة بطرق أخرى، مثل وضع تمثال أو صورة له أمام، وداخل كل فندق في شرم الشيخ والغردقة, بجانب وضع تمثال أمام الملاعب الكبرى التي تستضيف مباريات للأندية وللمنتخبات".

وأشار إلى أن "اسم مصر يذكر بمجرد ذكر اسم محمد صلاح, وعقب كل هدف يحرزه اللاعب الدولي يذكر اسم مصر باسم محمد صلاح المصري أو الفرعون المصري".

وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين, إن "فكرة إقامة متحف لوضع مقتنيات محمد صلاح فكرة جيدة لجذب السياح لمصر؛ خاصة بعد أن أصبح يتردد في المحافل الرياضية العالمية".

وأضاف أن "هناك محبين على مستوى العالم لصلاح سوف يقومون بزيارة هذا المتحف"، مقترحًا أن يتم إنشاؤه في الأماكن التي يقصدها السياح بأعداد كبيرة.

وتابع: "هذا المتحف في حال إنشائه سوف يساعد في تحسين السياحة المحلية والدولية, فهو قد يكون عنصرًا جاذبًا للسياحة".

وأوضح أن "استغلال صلاح سياحيًا يأتي عن طريق وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، من خلال التقاط صور له في الأماكن السياحية، ونشرها للترويج للسياحة عن طريق كتيبة "الميديا" في الترويج للنشاط السياحي، وإرسال تلك الصور لـ"البلوجرز" الذين لديهم عدد متابعين كبير جدًا".

وقال مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة السابق، إن "صلاح أصبح علامة فارقة في تاريخ مصر، وما يقدمه لمصر هو دور كبير ورائع، ويجب استغلال هذه النجومية عن طريق وضع إستراتيجية أثناء حضوره للعب المباريات في مصر واستقطاب الأجانب لمتابعته".