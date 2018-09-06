» مفاجآت مثيرة عن مقتل زوجها وأولاده الأربعة

06 سبتمبر 2018 - 10:54 م

قامت " هبة. ح. م" زوجة المجنى عليه والذى لقى مصرعه ، مع أبنائه الأربعة ، داخل شقتهم بشارع الصهاريج فى قرية الرملة التابعة لمركز بنها، والذى عثر على جثثهم فى حالة تعفن، بالتوجه إلى نيابة مركز بنها للإدلاء بأقوالها.

وقالت هبة إنها الزوجة الأولى للمجنى عليه، وكان دائم التعدى عليها بالضرب المبرح، وحدث بينهما مشاجرة الخميس الماضى ، حيث تركت المنزل بملابسها المنزلية واقترضت مبلغ 50 جنيا من إحدى جيرانها، وذهبت إلى مستشفى الجامعة لتلقى العلاج من أثر ضرب زوجها لها، ثم توجهت إلى منزل نجلة خالتها فى مدينة شبرا الخيمة.

وأضافت أنها ذهبت الجمعة الماضية إلي إحدى المستشفيات في شبرا لاستكمال العلاج، مؤكدة أن خلال تلك الفترة لم يحدث بينها وبين زوجها أى اتصال.

وأكدت الزوجة الأولى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من " شيماء" الزوجة الثانية تؤكد لها أن نجلها مريضة وتحتاج رعايتها، ولم تذهب إليها خوفا من زوجها، وعاودت الاتصال مرة أخرى منذ 3 أيام وقالت لها : إن الشقة غارقة بالمياه، وتحدثت مع نجلة خالتها وطالبت منها أن تحضرها للمنزل للاطمئنان على نجلتها.

وتابعت هبة في حديثها : إنها عندما علمت بالحادث من وسائل الإعلام ألقت مغشيا عليها وذهب للمستشفى، تم توجهت إلى النيابة للإدلاء بأقوالها.







