» ننشر الصور الأولي للأب القتيل وأولادة الأربعة

06 سبتمبر 2018 - 11:14 م

حصلت المصريون علي صور للأب المجني عليه مع أولاده الأربعة في قرية الرملة ببنها في محافظة القليوبية ، حيث عثر علي جثة الأب وأبنائه في حالة تعفن.

كان فريق من النيابة العامة بمركز بنها، بقيادة محمود علاء وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار أحمد رجب مدير نيابة مركز بنها، قد قام بمعاينة مسرح الجريمة، حيث وجدت الـ 5جثث، وهى جثة الأب وأطفاله الأربعة فى حجرة واحدة فى حالة تعفن كامل، ورجحت معاينة النيابة الاولية أن الوفاة قد تكون حدثت منذ 40 يوما.

وكشفت التحريات الأولية، أن الشقة محل الواقعة تقع فى الطابق الرابع فى منزل مكون من 4 طوابق، كما جرى العثور على رسائل للأب المتوفى قام بإرسالها لشقيقته ليعبر فيها عن ضيق حاله وكرهه لزوجته، وأنه سيحاول الانتحار للخلاص من حياته التى كرهها بسببها.

وتوصلت التحريات الأولية أن الضحايا الخمسة ليسوا من سكان القرية الأصليين وأنهم حضروا إليها من إحدى قرى محافظة المنوفية، وسكنوا فى الشقة محل الواقعة منذ حوالى 4 سنوات، وكان الأب يعمل فى مطعم "فول وطعمية".

