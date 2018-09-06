  • الجمعة 07 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:50 ص
بحث متقدم
البنك المركزي المصري

"المركزي" يكشف معلومة هامة عن السيولة المحلية

دوما _سوريا

نظام الأسد استخدم الكيماوي 50 مرة ضد شعبه

صلاح وماني

ليفربول يكشف حقيقة الخلافات بين "صلاح" و"ماني"

مفاجآت مثيرة عن مقتل زوجها وأولاده الأربعة

مفاجآت مثيرة عن مقتل زوجها وأولاده الأربعة

محمد صلاح

مطالب برلمانية بإقامة متحف لـ«محمد صلاح»

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

اقتصاديون: الاقتراض من أجل سداد الديون «كارثة»

الإخوان في قفص الاتهام (أرشيفية)

هل يتم إقرار الغرامة بديلاً للحبس الاحتياطي؟

السادات

تفاصيل محاولة الإخوان للانقلاب على «السادات» وقتله

الوزير الاسرائيلي

رئيس «الموساد» الأسبق: استخدام القوة انتهى منذ كامب ديفيد

الداعية السلفي حسين مطاوع

داعية سلفي يفتح النار على «الإخوان»: «رمز للخيانة»

معلومات صادمة عن الدولار والاقتصاد العالمي

آخر الأخبار

الدولار
الدولار

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

سلمان تدعم صلاح: "واحد رافع راسنا والتانى مجرسنا"

#

أديب يكشف معلومة خطيرة عن السيناتور ماكين

#

مفاجأة يكشفها عبدالله غيث عن علاقته بأنطوني كوين

#

لا صحة لما تردد عن إضافة مادة تحد من الخصوبة بالخبز

منذ بداية العام الحالي شهدت عملات العديد من الدول التي تصنف كأسواق ناشئة تراجعات كبيرة، بمعدلات متفاوتة، متأثرة بعدة عوامل أهمها ازدياد قوة الدولار الأمريكي مع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استخدام الإدارة الأمريكية سلاح العقوبات الاقتصادية ضد أكثر من دولة.

وتعرضت  عملات أغلب الأسواق الناشئة لاضطرابات شديدة منذ بداية 2018، ويرفع تراجع العملات تكلفة الديون على البلدان ويقلص الإنفاق الحكومي مما يقوض نموها الاقتصادي، حسبما أفادت "سي أن أن عربية" في تقرير مصور لها.

وأضاف التقرير أن العولمة وترابط اقتصادات الدول يسهل انتقال العدوى الاقتصادية.. فهل يدخل العالم في ركود جديد.

وأوضح التقرير أن عملة فنزويلا هوت بشدة مما أضطر الحكومة إلى شطب 5 أصفار منها واستبدالها بعملة جديدة، مضيفة أن مستويات التضخم في فنزويلا قد تصل إلى مليون بالمائة العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأرجنتيني طالب صندوق النقد الدولي بتسريع صرف 50 مليار دولار للحد من انهيار العملة، فيما قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنها تدعم الأرجنتين لحلحلة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

ولفت إلى أن إيران اعتمدت خطة للتعامل مع العقوبات الأمريكية لكنها لم تحل دون انهيار الريال.

وأضاف التقرير أن الهند صاحبة سابع أكبر اقتصاد في العالم تعاني من تراجع الروبية والبنك المركزي يتدخل، مشيرا إلى أن سلاح الرئيس الأمريكي ترامب يفقد الروبل الروسي جانبا من قوته أمام الدولار.

وتابع التقرير أن حرب التجارة مع أمريكا تسببت في خسارة اليوان الصيني 5% من قيمته

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..العسكر يربكون الدولة من جديد(4/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» معلومات صادمة عن الدولار والاقتصاد العالمي
» العثور على 166 جمجمة في مقابر جماعية
» روسيا تتهم بريطانيا بالسعي لهذا الأمر الخطير
» بالفيديو.. إطلاق أول«كورفيت» مصري 100%
» "فورد" تسحب مليوني سيارة في أمريكا الشمالية
» "مياه الجيزة" توضح موعد انتهاء مشكلة الانقطاع
» البنك المركزي يكشف حجم الودائع لدى البنوك
» ننشر الصور الأولي للأب القتيل وأولادة الأربعة
» النيجر تستعد لمواجهة الفراعنة ببرج العرب
» سجن 10 جنود اغتصبوا عاملات إغاثة بجنوب السودان
» المصري مهدد بالاستبعاد من الكونفدرالية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:14 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية