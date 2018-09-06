» معلومات صادمة عن الدولار والاقتصاد العالمي

06 سبتمبر 2018 - 11:49 م

منذ بداية العام الحالي شهدت عملات العديد من الدول التي تصنف كأسواق ناشئة تراجعات كبيرة، بمعدلات متفاوتة، متأثرة بعدة عوامل أهمها ازدياد قوة الدولار الأمريكي مع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استخدام الإدارة الأمريكية سلاح العقوبات الاقتصادية ضد أكثر من دولة.

وتعرضت عملات أغلب الأسواق الناشئة لاضطرابات شديدة منذ بداية 2018، ويرفع تراجع العملات تكلفة الديون على البلدان ويقلص الإنفاق الحكومي مما يقوض نموها الاقتصادي، حسبما أفادت "سي أن أن عربية" في تقرير مصور لها.

وأضاف التقرير أن العولمة وترابط اقتصادات الدول يسهل انتقال العدوى الاقتصادية.. فهل يدخل العالم في ركود جديد.

وأوضح التقرير أن عملة فنزويلا هوت بشدة مما أضطر الحكومة إلى شطب 5 أصفار منها واستبدالها بعملة جديدة، مضيفة أن مستويات التضخم في فنزويلا قد تصل إلى مليون بالمائة العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأرجنتيني طالب صندوق النقد الدولي بتسريع صرف 50 مليار دولار للحد من انهيار العملة، فيما قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنها تدعم الأرجنتين لحلحلة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

ولفت إلى أن إيران اعتمدت خطة للتعامل مع العقوبات الأمريكية لكنها لم تحل دون انهيار الريال.

وأضاف التقرير أن الهند صاحبة سابع أكبر اقتصاد في العالم تعاني من تراجع الروبية والبنك المركزي يتدخل، مشيرا إلى أن سلاح الرئيس الأمريكي ترامب يفقد الروبل الروسي جانبا من قوته أمام الدولار.

وتابع التقرير أن حرب التجارة مع أمريكا تسببت في خسارة اليوان الصيني 5% من قيمته