ليفربول يكشف حقيقة الخلافات بين "صلاح" و"ماني"

06 سبتمبر 2018 - 11:53 م

قام تليفزيون ليفربول بإجراء مواجهة بين ثنائي الفريق، الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، كشفت حجم صداقتهما، وحقيقة الشائعات هو وجود خلافات بينهما.



وطرح على الثنائي أسئلة توضح ما يعرفه كل لاعب عن الآخر في أجواء غلب عليها روح الفكاهة، وأظهرت إجاباتهما العلاقة المميزة التي تجمعهما.



وكان السؤال الأول لـ«ماني» عن «الشيء الذي لا يستطيع صلاح العيش بدونه؟»، مع خيارات «القهوة، أم منتجات الشعر، أو زميلهما ديان لوفيرين»، حيث اختار ماني «القهوة»، قائلًا: «صلاح لا يستطيع الاستغناء عن قهوته، تسبب في تأخرنا أكثر من مرة بسببها.. إنه يعشقها»، وكانت إجابة صحيحة، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم"



وتم طرح نفس السؤال لـ«صلاح» عن «ماني» مع خيارات أخرى وهي «الهاتف أم منتجات الشعر أم المرآة»، وأجاب «صلاح» بـ«الهاتف»، قائلًا: «هاتفه.. إذا قال أي شيء غير ذلك فهو يكذب، ماني لا يترك هاتفه»، بينما كانت الإجابة الصحيحة «منتجات الشعر».



وفيما يتعلق بـ «الجزء الذي يفضلانه في جسديهما»، فأجاب ماني بأن صلاح يحب نشر صور تتعلق بعضلات صدره وبطنه، بالإضافة إلى شعره، وكانت الإجابة الصحيحة هي الشعر.



كما أجاب صلاح بشكل صحيح، قائلا إن ماني يحب عضلات جسمه القوية.



ولدى سؤالهما عن «أكثر صديق مقرب في الفريق»، أجاب ماني بالقول إن صلاح ولوفيرين مقربين جدا، وهي الإجابة الصحيحة، أما صلاح فقال إن ماني لا يملك أصدقاء مقربين في الفريق، كونه يحب الجلوس بمفرده، وهي الإجابة الصحيحة.



وعن اللاعب الأسرع كانت إجابة الثنائي مفاجأة، فكلاهما أجابا بـ«ماني».



وعن صاحب «تسريحة الشعر» الأفضل، اختار كل منهما اسمه، ثم تنافسا فيما بينهما بشكل طريف.

