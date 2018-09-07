» البنك المركزي يكشف حجم الودائع لدى البنوك

07 سبتمبر 2018 - 12:08 ص

أعلن البنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف «البنك المركزي» ارتفع بنحو 33 مليار جنيه، ليصل في يونيو الماضي إلى 569ر3 تريليون جنيه، مقابل 536ر3 تريليون في مايو السابق له.



وأشار البنك المركزي في أحدث تقرير صادر عنه الخميس، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه إلى أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 5ر533 مليار جنيه، منها 8ر419 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 6ر113 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.



وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال يونيو الماضي لتصل إلى نحو 036ر3 تريليون جنيه، مقابل 985ر2 تريليون جنيه في الشهر السابق، موضحا أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 6ر724 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 6ر41 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 1ر190 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 3ر485 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى «تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه» على 84 مليار جنيه.



وأوضح أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع خلال يونيو الماضي بنحو 51 مليار جنيه ليبلغ 311ر2 تريليون جنيه، مقابل 260ر2 تريليون جنيه خلال مايو السابق له.

