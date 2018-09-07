» "مياه الجيزة" توضح موعد انتهاء مشكلة الانقطاع

قال وليد عابدين المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالجيزة، الخميس، إن الشركة تتكلف تكلفة كبيرة لتوفير المياه في طهرمس وفيصل والطوابق.



وأضاف «عابدين» خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، حلقة الخميس، إن مشكلة حدائق الأهرام، ارتبطت بمحبس رئيسي وخط مياه 8 كيلو متر وتم حلها.

وأضاف «عابدين» خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، حلقة الخميس، إن مشكلة حدائق الأهرام، ارتبطت بمحبس رئيسي وخط مياه 8 كيلو متر وتم حلها.