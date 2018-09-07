» "فورد" تسحب مليوني سيارة في أمريكا الشمالية

07 سبتمبر 2018 - 12:18 ص

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية، الخميس، سحب نحو مليوني سيارة "بيك آب" في أمريكا الشمالية، بعد ورود تقارير عن حرائق سببتها أحزمة الأمان بها.



وأوضحت الشركة أن عملية السحب تستهدف سيارات "F-150 pickups" المصنوعة بين عامي 2015 و2018، حسب "أسوشيتد برس".



وأضافت أنها تلقت 23 تقريرا بانبعاث أدخنة أو نيران سببتها أحزمة الأمان في تلك السيارات في كل من الولايات المتحدة وكندا، دون الإبلاغ عن إصابات.



كانت الهيئة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة (حكومية) بدأت تحقيقا في حوادث اشتعال نيران بالسيارات المشار إليها، بعد أن تلقت خمسة بلاغات بهذا الصدد الشهر الماضي.



وأوضحت أن النيران دمرت 3 سيارات.

