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مصر توقع "اتفاقية تمويل" بمليار دولار

الحياة السياسية

سحر نصر
سحر نصر

المصريون ووكالات

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وقعت مصر، الخميس، اتفاقية تمويل (قرض) بقيمة مليار دولار مع "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"، وهي عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وتهدف الاتفاقية التي وقعتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى تمويل شراء مصر سلع أساسية، حسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم.
وقالت نصر، في البيان، إن "الاتفاقية تأتي لتمويل شراء سلع أساسية لنحو 67 مليون مواطن"، معربة عن تطلعها لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الاسلامى للتنمية خلال السنوات المقبلة
بدوره، قال هاني سنبل إن المؤسسة قدمت نحو 7 مليارات دولار للقاهرة، عبر برامج تمويلية حتى أغسطس/آب 2018، منذ بدء نشاطها في 2008، وكان معظم التمويل لشراء النفط الخام ومشتقاته.
ولم يورد البيان، تفاصيل بشأن مدة استحقاق رد هذا التمويل، والفائدة المستحقة على الجانب المصري.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3 بالمائة على أساس سنوي في نهاية مارس/آذار 2018، إلى 88.163 مليار دولار، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفق البنك المركزي المصري.
فيما قدرت وكالة "فيتش " للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 100 مليار دولار بما يعادل 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2017، مقابل 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016. -

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