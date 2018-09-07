ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هوكايدو اليابانية إلى 9

07 سبتمبر 2018 - 12:21 ص

ارتفعت إلى 9 قتلى حصيلة الزلزال الذي ضرب محافظة هوكايدو، شمالي اليابان، في وقت مبكر من صباح الخميس.



وفي تصريحات صحفية، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن 9 أشخاص على الأقل فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي تسبب بانهيارات أرضية في "هوكايدو".



وأشار إلى أن الزلزال تسبب أيضا في إصابة 350 بجروح، فيما لا يزال 30 في عدد المفقودين.



كانت آخر حصيلة رسمية معلنة لعدد الضحايا هي 7 قتلى و290 مصابا.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (حكومية) إنّ الزلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، ووقع على عمق 40 كم تحت سطح الأرض شرق مدينة توماكوماي.

