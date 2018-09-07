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السجن 4 أعوام لأمريكي هدد بتفجير قنبلة داخل مسجد

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

المصريون ووكالات

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قضت محكمة أمريكية، الخميس، بسجن أمريكي لمدة 4 أعوام، هدّد بتفجير قنبلة داخل مسجد، بولاية فلوريدا، مايو/ أيار الماضي، بحسب مسؤول محلي.
وقال مسؤول في المحكمة الأمريكية بميامي، للأناضول، إن داستن آلين هيوز (26 عامًا)، من بلدة كالتر باي، في فلوريدا، حكم عليه بالسجن 48 شهرًا على خلفية تهديده بتفجير قنبلة داخل مسجد.
وأضاف المسؤول أنه بعد قضاء هيوز، مدة عقوبته، سيكون تحت المراقبة لمدة 3 أعوام، كما ينبغي عليه دفع تعويض قدره 1800 دولار.
واعترف هيوز، بأنه اتصل بمسجد "جماعة المتقين" بفلوريدا، في مايو الماضي، وترك رسالة صوتية مفعمة بالكراهية، والكلمات البذيئة، هدد فيها بتفجير قنبلة داخل المسجد.
وفي منتصف مايو الماضي، اعتقلت السلطات الأمريكية، هيوز، وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، اعترف بعرقلة ممارسة الشعائر الدينية بحرية، من خلال تهديده باستخدام قنبلة لتفجير مسجد.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن هيوز، قال إن الهدف من تهديده هو تخويف أعضاء المسجد (المصلين).
ويشار أن "الإسلاموفوبيا"، والأعمال المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة، تصاعدت في الأعوام الأخيرة.
ففي 2017، قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، إن الحوادث المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة، شهدت زيادة بنسبة 91 بالمئة في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجل معهد أبحاث أمريكا الجديدة (مقره واشنطن)، 757 حادثا معاديًا للمسلمين في الولايات المتحدة منذ 2012. 

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