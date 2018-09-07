  • الجمعة 07 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:50 ص
بحث متقدم
البنك المركزي المصري

"المركزي" يكشف معلومة هامة عن السيولة المحلية

دوما _سوريا

نظام الأسد استخدم الكيماوي 50 مرة ضد شعبه

صلاح وماني

ليفربول يكشف حقيقة الخلافات بين "صلاح" و"ماني"

مفاجآت مثيرة عن مقتل زوجها وأولاده الأربعة

مفاجآت مثيرة عن مقتل زوجها وأولاده الأربعة

محمد صلاح

مطالب برلمانية بإقامة متحف لـ«محمد صلاح»

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

اقتصاديون: الاقتراض من أجل سداد الديون «كارثة»

الإخوان في قفص الاتهام (أرشيفية)

هل يتم إقرار الغرامة بديلاً للحبس الاحتياطي؟

السادات

تفاصيل محاولة الإخوان للانقلاب على «السادات» وقتله

الوزير الاسرائيلي

رئيس «الموساد» الأسبق: استخدام القوة انتهى منذ كامب ديفيد

الداعية السلفي حسين مطاوع

داعية سلفي يفتح النار على «الإخوان»: «رمز للخيانة»

روسيا تتهم بريطانيا بالسعي لهذا الأمر الخطير

عرب وعالم

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أخبار متعلقة
#

الجريمة الالكترونية ومبدأ احترام كرامة الإنسان وشرفه

#

ترامب يستغل قضية القس برانسون لهذا الأمر الخطير

#

"رشوان": "السيسي" كان مدركًا لهذا الأمر الخطير

#

واشنطن تتهم روسيا بهذا الأمر الخطير

اتّهمت روسيا، بريطانيا بالسعي لزرع "هستيريا" مناهضة لها، وليس لمتابعة تحقيق حقيقي بشأن قضية العميل المزدوج سيرغي سكريبال.
جاء ذلك في إفادة قدمها مندوب موسكو الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبيزيا، في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، بناءً على طلب من لندن.
وتهدف الجلسة لإطلاع أعضاء المجلس على أحدث تطورات حادثة تسميم العميل الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا، في مارس/ آذار الماضي، بمدينة سالزبيري البريطانية.
وقال نيبيزيا إن "بريطانيا لم تقدم حتى الآن أي أدلة مقنعة تتعلق بحادث سالزبيري، وإنما أكاذيب أخرى تتعلق بالوكلاء المزدوجين، وهجمات عبر الفضاء الإلكتروني، وتطوير عناصر كيميائية من الدرجة العسكرية".
وأضاف أن "السلطات البريطانية قدمت صورًا لأشخاص - زُعم أن لديهم أسماء روسية ويعملون لصالح وحدة المراقبة الحكومية - وتدّعي المملكة المتحدة أنها تسعى لتسليم هؤلاء الأفراد من الاتحاد الروسي، لكنها لا تعتزم التعاون مع بلدهم".
وتابع: "نحن ندعو لندن للتعاون، لكن سلطات المملكة المتحدة ترفض الامتثال لهذا الطلب. وفي الواقع، هم (لندن) يسعون فقط إلى زرع هستيريا مناهضة لروسيا، وليس لمتابعة تحقيق حقيقي. هناك العديد من التناقضات في ادعاءات لندن".
ولفت السفير الروسي الانتباه إلى أن "الأسماء الحقيقية للمشتبه بهما اللذين تم تحديدهما من قبل بريطانيا أسماء مزيفة غير معروفة".
واستطرد: "السلطات البريطانية أخفقت في تزويد وفد بلادي بمعلومات هامة عن المشتبه بهما، بما في ذلك بصمات الأصابع التي تم الحصول عليها عند دخولهما بريطانيا".
وأمس الأربعاء، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، صدور مذكرة اعتقال أوروبية بحق روسيين اثنين مشتبه بهما في محاولة اغتيال سكريبال وابنته.
من جانبها، قالت السفيرة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، في إفادتها بالجلسة نفسها: "لدينا دليل واضح على تورط الدولة الروسية في ما حدث في سالزبيري واستخدام الأسلحة الكيميائية".
واعتبرت أن "هذا التدخل المتهور يهدد نظام الحظر العالمي على استخدام الأسلحة الكيميائية".
وأردفت: "هناك نمط ثابت من السلوك الروسي الخبيث الذي ترتكبه وكالاتها العسكرية والاستخباراتية في الخارج".
ومضت تقول إن "المختبرات المستقلة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت من جديد، الثلاثاء، ما حددته لندن من أن عامل الأعصاب الذي استخدم في سالزبيري كان علي درجة عالية للغاية من النقاء، وهذا تذكير لأعضاء المجلس بأن مستوى النقاء المرتفع للغاية يعني أنه من صنع دولة ".
من جهتها، أكدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، أن "الحقائق المقدمة من قبل بريطانيا لا تترك مكانا للشكوك بشأن مسؤولية روسيا عن محاولة قتل سكريبال".
ودعت هيلي، في إفادتها، الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة لبريطانيا من أجل "إلقاء القبض علي المواطنين الروسيين المشتبه ضلوعهما في ارتكاب جريمة قتل سكريبال".
وتوجهت بالسؤال لنظيرها الروسي قائلة: "لماذا لا تسلم روسيا هذين القاتلين؟".
وفي 4 مارس / آذار الماضي، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سكريبال (66 عاما) وابنته "يوليا" (33 عاما) على أراضيها باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما تنفيه موسكو، ليتفجر إثرها توتر دبلوماسي بين الجانبين. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..العسكر يربكون الدولة من جديد(4/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» معلومات صادمة عن الدولار والاقتصاد العالمي
» العثور على 166 جمجمة في مقابر جماعية
» روسيا تتهم بريطانيا بالسعي لهذا الأمر الخطير
» بالفيديو.. إطلاق أول«كورفيت» مصري 100%
» "فورد" تسحب مليوني سيارة في أمريكا الشمالية
» "مياه الجيزة" توضح موعد انتهاء مشكلة الانقطاع
» البنك المركزي يكشف حجم الودائع لدى البنوك
» ننشر الصور الأولي للأب القتيل وأولادة الأربعة
» النيجر تستعد لمواجهة الفراعنة ببرج العرب
» سجن 10 جنود اغتصبوا عاملات إغاثة بجنوب السودان
» المصري مهدد بالاستبعاد من الكونفدرالية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:14 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية