التعادل السلبي يحسم لقاء ألمانيا وفرنسا

07 سبتمبر 2018 - 12:27 ص

تعادل المنتخب الألماني، يوم الخميس، مع نظيره الفرنسي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالقسم الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



بذلك، اكتفى كل فريق بالحصول على نقطة في بداية المشوار بالبطولة القارية التي تقام للمرة الأولى.



وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.



ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأولعلى المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

