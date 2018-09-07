  • الجمعة 07 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:50 ص
بحث متقدم
البنك المركزي المصري

"المركزي" يكشف معلومة هامة عن السيولة المحلية

دوما _سوريا

نظام الأسد استخدم الكيماوي 50 مرة ضد شعبه

صلاح وماني

ليفربول يكشف حقيقة الخلافات بين "صلاح" و"ماني"

مفاجآت مثيرة عن مقتل زوجها وأولاده الأربعة

مفاجآت مثيرة عن مقتل زوجها وأولاده الأربعة

محمد صلاح

مطالب برلمانية بإقامة متحف لـ«محمد صلاح»

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

اقتصاديون: الاقتراض من أجل سداد الديون «كارثة»

الإخوان في قفص الاتهام (أرشيفية)

هل يتم إقرار الغرامة بديلاً للحبس الاحتياطي؟

السادات

تفاصيل محاولة الإخوان للانقلاب على «السادات» وقتله

الوزير الاسرائيلي

رئيس «الموساد» الأسبق: استخدام القوة انتهى منذ كامب ديفيد

الداعية السلفي حسين مطاوع

داعية سلفي يفتح النار على «الإخوان»: «رمز للخيانة»

بدوري الأمم الأوروبية

التعادل السلبي يحسم لقاء ألمانيا وفرنسا

الرياضة

المانيا وفرنسا
المانيا وفرنسا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بتروجت يتعادل سلبيًا مع حرس الحدود

#

سموحة يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش

#

الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع بتروجت

#

الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الرجاء

تعادل المنتخب الألماني، يوم الخميس، مع نظيره الفرنسي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالقسم الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
بذلك، اكتفى كل فريق بالحصول على نقطة في بداية المشوار بالبطولة القارية التي تقام للمرة الأولى.
وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.
ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأولعلى المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا. 
وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..العسكر يربكون الدولة من جديد(4/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» معلومات صادمة عن الدولار والاقتصاد العالمي
» العثور على 166 جمجمة في مقابر جماعية
» روسيا تتهم بريطانيا بالسعي لهذا الأمر الخطير
» بالفيديو.. إطلاق أول«كورفيت» مصري 100%
» "فورد" تسحب مليوني سيارة في أمريكا الشمالية
» "مياه الجيزة" توضح موعد انتهاء مشكلة الانقطاع
» البنك المركزي يكشف حجم الودائع لدى البنوك
» ننشر الصور الأولي للأب القتيل وأولادة الأربعة
» النيجر تستعد لمواجهة الفراعنة ببرج العرب
» سجن 10 جنود اغتصبوا عاملات إغاثة بجنوب السودان
» المصري مهدد بالاستبعاد من الكونفدرالية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:14 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية