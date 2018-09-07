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العثور على 166 جمجمة في مقابر جماعية

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المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات المكسيكية، الخميس، العثور على 166 جمجمة في مقبرة جماعية سرية، بولاية فيراكروز، على ساحل خليج المكسيك.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن المدعي العام جورج وينكلر، قوله إنه لن يتم الكشف عن موقع المقبرة لأسباب أمنية.
وأضاف أن الجثث التي عثر عليها تم دفنها قبل عامين على الأقل.
ووفق أسوشييتد برس، فإن المقبرة هي واحدة من أكبر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها حتى الآن في المكسيك، حيث تستخدم عصابات المخدرات في كثير من الأحيان مثل تلك المدافن السرية للتخلص من ضحاياها. 

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