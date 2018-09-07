» العثور على 166 جمجمة في مقابر جماعية

07 سبتمبر 2018 - 12:29 ص

أعلنت السلطات المكسيكية، الخميس، العثور على 166 جمجمة في مقبرة جماعية سرية، بولاية فيراكروز، على ساحل خليج المكسيك.



ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن المدعي العام جورج وينكلر، قوله إنه لن يتم الكشف عن موقع المقبرة لأسباب أمنية.



وأضاف أن الجثث التي عثر عليها تم دفنها قبل عامين على الأقل.

