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عبر الخطوط الجوية البريطانية..

"هاكرز" يستولي على بيانات 380 ألف مسافر

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هاكرز
هاكرز

المصريون ووكالات

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أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، مساء الخميس، تعرض معلومات بطاقات ائتمانية لـ380 ألف من مسافريها إلى السرقة، من قبل قراصنة إنترنت "هاكرز".
وأوضحت الشركة في بيان، أن الـقراصنة "الهاكرز" سرقوا معلومات بطاقات المسافرين الائتمانية عبر اختراق موقع شراء التذاكر الإلكتروني، في الفترة بين 21 أغسطس/آب الماضي و5 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأشارت أن رحلات المسافرين ومعلومات جوازات سفرهم لم تتأثر بعملية السرقة المذكورة.
وأوضحت أنها تواصلت مع المتضررين، داعية المتخوفين من تداعيات الحادثة إلى التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الشركة أنها فتحت تحقيقًا، بالتعاون مع السلطات المختصة.
تجدر الإشارة أن عطلًا أصاب أنظمة حواسيب الخطوط البريطانية في يوليو/تموز الماضي، ما أدى إلى تعطل العديد من الرحلات على مدار يومين.

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