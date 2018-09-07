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نظام الأسد استخدم الكيماوي 50 مرة ضد شعبه

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دوما _سوريا
دوما _سوريا

المصريون ووكالات

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حذرت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحد السفيرة "نيكي هيلي"، الخميس، من أن "أي عملية عسكرية علي إدلب ستكون عملا طائشا.. والأمر متروك لروسيا لكي تقرر". 
وقالت إن موسكو قامت مؤخرا بتعزيز قدراتها البحرية قبالة سواحل سوريا خدمة لنظام بشار أسد "الذي استخدم الأسلحة الكيمائية ضد شعبه 50 مرة منذ بداية الحرب (2011)".
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا حول ملف الأسلحة الكيمائية في سوريا. 
واتهمت "هيلي" في إفادتها خلال الجلسة كلا من "روسيا وايران والنظام السوري بنشر الأكاذيب بشأن الجهة التي تقوم باستخدام الأسلحة الكيمائية".
وقالت: "عندما توجه روسيا وايران أصابع الاتهام لآخرين بشأن استخدام الأسلحة الكيمائية فهذا يعد إشارة الي اعتزام النظام السوري استخدام تلك الأسلحة".
وأردفت: "تقدر الولايات المتحدة - بشكل متحفظ - أن نظام الأسد قد استخدم الأسلحة الكيماوية على شعبه 50 مرة على الأقل منذ بداية الحرب. هذا وبتحفظ نقول أن هذا يعني 1500 من الأطفال والنساء والرجال الأبرياء قتلوا على يد النظام السوري بالأسلحة الكيماوية.. إنه أمر مخجل أن يتولى بعض أعضاء مجلس الأمن (في إشارة الي روسيا ) حماية الأسد من المساءلة ".
وتابعت: "دعوني أنتهز هذه الفرصة وأذكر الأسد وشركاه روسيا وايران : أنتم لا تريدون أن تراهنوا مرة أخري علي رد الولايات المتحدة.. إن أكاذيب السوريين (النظام) والروس لا تبرئهم، إنها تكشف فقط عن شعور الأسد بالذنب، والولايات المتحدة لن تتوقف عن الرد بقوة على هذه الأكاذيب، ولن نتخلى عن الشعب السوري ".
من جهتها أعربت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة "كارين بيرس" عن "القلق العميق إزاء التصعيد العسكري من قبل السلطات السورية وروسيا في شمال غربي سوريا".
وقالت في إفادتها خلال الجلسة: "نحن قلقون بشدة من إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل غير قانوني في أي هجوم للنظام السوري علي إدلب، ونؤكد من جديد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
ومضت قائلة: "أشارك الآخرين في حث روسيا على استخدام نفوذها لضمان عدم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا، ونقول إنه إما أن تدعو روسيا إلى ضبط النفس أو أنها ستعتبر متواطئة في استخدام تلك الأسلحة". 

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