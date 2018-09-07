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أدلة على تحضير الأسد لـ"كارثة" جديدة بمحيط إدلب

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هجوم كيماوي في سوريا (أرشيفية)
هجوم كيماوي في سوريا (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الخميس، إن هناك "العديد من الأدلة بوجود تحضير من قبل النظام السوري لأسلحة كيميائية في محيط إدلب".
وفي تصريحات للصحفيين، حذر "جيفري" من خطورة الوضع في محافظة إدلب ومحيطها، شمال غربي سوريا، وفق إعلام امريكي.
وأضاف، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية؛ أن أي هجوم على المعقل الكبير الأخير للمعارضة في سوريا سيكون "تصعيدًا متهورًا".
وفي الأيام القليلة الماضية، توالت تحذيرات دولية من عواقب إقدام النظام السوري وحلفائه على مهاجمة إدلب، وهي آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف النازحين.
ورغم إعلان إدلب "منطقة خفض توتر" في مايو/أيار 2017 بموجب اتفاق بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، إلا أن النظام والقوات الروسية يواصلان قصفها بين الفينة والأخرى، وبوتيرة متصاعدة مؤخرًا. 

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