"الفقي": هذه الدولة هي الرقم الصعب في العلاقات الدولية المعاصرة

07 سبتمبر 2018 - 02:24 ص

قال الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي أن الصين هي الرقم الصعب في العلاقات الدولية المعاصرة، مشيراً إلى أن من 80% إلى 90% من المنتجات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية صينية الصنع.



وأضاف "الفقي"،، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تغزو العالم اقتصادياً وليس سياسياً. وأكد رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، إن الصينين هم أول من اتجهوا إلى أفريقيا للاستفادة منها اقتصاديا.

