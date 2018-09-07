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"الفقي": هذه الدولة هي الرقم الصعب في العلاقات الدولية المعاصرة

الحياة السياسية

مصطفي الفقي
مصطفي الفقي

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي أن الصين هي الرقم الصعب في العلاقات الدولية المعاصرة، مشيراً إلى أن من 80% إلى 90% من المنتجات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية صينية الصنع.
وأضاف "الفقي"،، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تغزو العالم اقتصادياً وليس سياسياً. وأكد رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، إن الصينين هم أول من اتجهوا إلى أفريقيا للاستفادة منها اقتصاديا.
وعلق "الفقي" على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، قائلًا: "الصين دولة كبرى لديها إمكانيات ضخمة تستطيع المساعدة بشكل كبير، ومساعداتها ليس فيها شبهة سياسية ولا ضغوط ولا شروط بحد كبير، وهذا يدعونا إلى أن تكون علاقتنا بالصين أكثر قوة".

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