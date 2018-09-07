رئيس "سك العملة" يكشف حقيقة أزمة "الفكة"

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عملات مصرية وأجنبية

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قال اللواء عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة سك العملة إن المصلحة لا توجد لديها أي مشكلة في "الفكة"، مشيرًا إلى أنها تضخ ما يحتاج السوق المصري وأكثر.
وأضاف "عبد الرؤوف"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن "الفكة" في مصر توزع من خلال البنك المركزي ومصلحة الخزانة، مؤكداً أن كل ما يطلب من المصلحة يتم تلبيته دون أي خلل، حيث أن خطة المصلحة للعام الحالي تشمل توفير 200 مليون جنيه "فكة".
وكانت وزارة المالية أعلنت اليوم نجاح تجربة "ماكينات الفكة" الموجودة بمحطة مترو الشهداء، مؤكدة أن هذا يعزز انتشار التجربة في باقي المحطات.

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