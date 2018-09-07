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إعادة عرض المتهمة بقتل زوجها وأولادها الأربعة علي النيابة

قبلي وبحري

المتهمة
ارشيفية

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أمر محمد ناجي، وكيل نيابة مركز بنها، بعرض "هبة" زوجة المجني عليه، والذي عثر على جثته وأبنائه الأربعة في حالة تعفن بقرية الرملة ببنها بالعرض صباح اليوم، برفقة تحريات المباحث، كما تم إخلاء سبيل "محمود" عم المتهمة من سرايا النيابة بعد أخذ أقواله، والذى حضر برفقة المتهمة.

وكانت "هبة. ح. م"، زوجة المجني عليه، والذى لقى مصرعه، مع أبنائه الأربعة، داخل شقتهم بشارع الصهاريج فى قرية الرملة التابعة لمركز بنها، والذى عثر على جثثهم فى حالة تعفن، قامت توعية بالتوجه إلى نيابة مركز بنها للإدلاء بأقوالها.

وقالت "هبة"، إنها الزوجة الأولى للمجنى عليه، وكان دائم التعدى عليها بالضرب المبرح، وحدث بينهما مشاجرة الخميس الماضى، حيث تركت المنزل بملابسها المنزلية واقترضت 50 جنيهًا من إحدى جيرانها، وذهبت إلى مستشفى الجامعة لتلقى العلاج من أثر ضرب زوجها لها، ثم توجهت إلى منزل نجلة خالتها فى مدينة شبرا الخيمة.

وأضافت أنها ذهبت الجمعة الماضية إلي أحد المستشفيات في شبرا لاستكمال العلاج، مؤكدة أن خلال تلك الفترة لم يحدث بينها وبين زوجها أى اتصال .

وأكدت الزوجة الأولى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من " شيماء" الزوجة الثانية تؤكد لها أن نجلتها مريضة وتحتاج رعايتها، ولكنها لم تذهب إليها خوفا من زوجها، وعاودت الاتصال مرة أخرى منذ 3 أيام وقالت لها : إن الشقة غارقة بالمياه، وتحدثت مع نجلة خالتها وطالبت منها أن تحضرها للمنزل للاطمئنان على نجلتها .

وتابعت "هبة"، في حديثها: أنها عندما علمت بالحادث من وسائل الإعلام سقطت مغشيًا عليها وذهبت للمستشفى، تم توجهت إلى النيابة للإدلاء بأقوالها.


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