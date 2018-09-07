لهذا السبب ارتدى "القرموطي" ثوبًا مثقوبًا على الهواء

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الإعلامي جابر القرموطي

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علق الإعلامي جابر القرموطي، على مقال للكاتب فاروق جويدة يتحدث عن الثقوب الموجودة بجسد الصحافة المصرية بارتدائه ثوبًا من أوراق الصحف، على الهواء مباشرة، مليئا بالثقوب.

ولفت "القرموطي" في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار، إلى أن هناك تداخل في الإعلانات والتحرير، ورحيل الكتاب الكبار من الجرائد، بالإضافة لارتفاع الأسعار.

وقام بتقطيع عدد من أوراق الصحف، وارتداؤها مقطعة للتعبير عن الحالة التي وصلت لها مهنة الصحافة في هذه المرحلة.


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