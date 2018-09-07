» تعرف علي حالة طقس اليوم

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 7 سبتمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة الشدة على بعض المناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويتوقع الخبراء بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 34

 

وسط الدلتا 25 33

 

الإسكندرية 26 31

 

بلطيم 26 32

 

مطروح 24 31

 

السلوم 22 32

 

سيوة 22 37

 

بورسعيد 25 30

 

دمياط 26 30

 

العريش 23 31

 

رفح 22 32

 

الإسماعيلية 23 35

 

السويس 25 36

 

رأس سدر 26 33

 

نخل 21 32

 

نويبع 29 36

 

طابا 22 33

 

كاترين 24 32

 

الطور 27 34

 

شرم الشيخ 29 36

 

الغردقة 30 36

 

مرسى علم 30 35

 

الفيوم 26 35

 

بنى سويف 26 35

 

المنيا 25 35

 

أسيوط 25 35

 

سوهاج 27 36

 

قنا 27 38

 

الأقصر 29 39

 

أسوان 30 41

 

أبوسمبل 29 41

 

الوادى الجديد 26 40

 

شلاتين 28 37

 

أبو رماد 29 36

 

رأس حدربة 29 35

 

حلايب 30 35


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