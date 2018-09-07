بالفيديو.. لحظة اغتيال مرشح رئاسي بطعنة في البطن

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متابعات- محمد الخرو

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حاولت مجموعة مسلحة اغتيال جايير بولسونارو، مرشح الرئاسة البرازيلى وقاموا بتوجيه طعنات له بالبطن أسفرت عن دخوزلة غرفة العمليات لاجراء جراحة عاجلة.

وأكد فلافيو بولسونارو، أحد أبنائه، أن والده تعرض للطعن قد ثُقب كبده ورئته وجزء من الأمعاء، وفقد دماءً كثيرة يبدو أنّ حالته استقرّت الآن".

وقال فلافيو بولسونارو، عقب خروج والده من غرفة العمليات، :"والدى  أقوى الآن من أى وقت مضى وعلى استعداد لخوض انتخابات الرئاسة فى الجولة الأولى ولقد أعطاه الله للتو علامة أن الخير سوف يتغلب على الشر، وشكرا للجميع الذين ساندونا فى ذلك الوقت العصيب".
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