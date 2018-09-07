» "صلاح" يضع أتليتكو مدريد في أزمة

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متابعات- محمد الخرو

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شنت جماهير اتليتكو مدريد هجوما حادا علي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم ضم لاعب الفريق أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا إلى قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا والعالم والتي شملت كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس ولوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا المحترف بين صفوف ريال مدريد الإسباني ومحمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن محبي "الروخي بلانكوس" غاضبون أيضًا من حضور المدير الفني للفريق الأرجنتيني، دييغو سيميوني، منتدى النخبة لمدربي أوروبا، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بهدف مناقشة وتقديم مقترحات إلى الهيئة الإدارية التي قد تكون مفيدة بشكل عام للعبة، وفقًا.

 وأوضحت التقارير أن الغضب يعود إلى أنه كان يجب على سيميوني عدم تلبيه دعوة "اليويفا" وحضور الندوة بسبب عدم ضم نجم الفريق أنطوان جريزمان إلى قائمة الثلاثة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وكذلك في العالم.

 يرى المشجعون، أن "يويفا" قام بضم نجم ليفربول محمد صلاح مكان غريزمان لقائمة الثلاثة المرشحين لأفضل لاعب في العالم، وفي نظرهم أنه قرار خاطئ نظرًا لعدم حصول الجناح المصري على أي بطولات مع فريقه.

 وأشاروا إلى أن جريزمان فاز بلقب مونديال روسيا مع منتخب فرنسا، وفاز بلقب الدوري الأوروبي، وتم اختياره أفضل لاعب في البطولة، وكذلك فاز بكأس السوبر الأوروبي.

واستبعدت "الفيفا" أيضًا في اختياراتها حارس الفريق، يان أوبلاك، من قائمة الحراس الثلاثة المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى لعالم 2018، واختارت الحارس الفرنسي هوجو لوريس، والبلجيكي تيبو كورتوا، والحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، على رغم اعتراف رئيس اليويفا، ألكسندر تشيفرين، في تصريحات من قبل أن أوبلاك هو الحارس رقم 1 في العالم.

وأحبطت هذه الاختيارات محبي أتلتيكو مدريد، ورأت أنها ظالمة في حق نجوم الفريق والنادي ككل، ولذلك كانت ترى أن سيميوني لم يكن عليه حضور منتدى اليويفا.


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