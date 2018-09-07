مفاجأة من جهاز "الفراعنة" لـ"صلاح"

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جهاز فنى

فاجأ الجهاز الفنى للمنتخب القومى ونجوم الفراعنة، اللاعب محمد صلاح والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى، باحتفالية بمناسبة اختياره ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم.

وجهز اللاعبون "تورتة" للاحتفال باللاعب خلال تواجده بالمعسكر برج العرب، في إطار الاستعداد لمباراة النيجر غدًا ضمن تصفيات المرهلة لأمم أفريقيا 2019.

وأبدى "صلاح" سعادته بهذه الاحتفالية، فيما تمنى له الجميع حصوله على جائزة أحسن لاعب في العالم، يوم 24 سبتمبر الجاري.
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