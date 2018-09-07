  • الجمعة 07 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:22 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

"صلاح" يضع أتليتكو مدريد في أزمة

اغتيال

بالفيديو.. لحظة اغتيال مرشح رئاسي بطعنة في البطن

الدولار

سعر الدولار في شركات الصرافة

اطفال المريوطية

تفاصيل صادمة تكشف اللحظات الاخيرة في حياة أطفال المريوطية

الإعلامي جابر القرموطي

لهذا السبب ارتدي "القرموطي" ثوب مثقوب على الهواء

عملات مصرية وأجنبية

رئيس "سك العملة" يكشف حقيقة أزمة "الفكة"

دوما _سوريا

نظام الأسد استخدم الكيماوي 50 مرة ضد شعبه

البنك المركزي المصري

"المركزي" يكشف معلومة هامة عن السيولة المحلية

مفاجآت مثيرة عن مقتل زوجها وأولاده الأربعة

مفاجآت مثيرة عن مقتل زوجها وأولاده الأربعة

صلاح وماني

ليفربول يكشف حقيقة الخلافات بين "صلاح" و"ماني"

مؤتمر صحفي لـ«أجيري» للحديث عن مباراة النيجر

الرياضة

خافيير أجيري
ارشيفية

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. مؤتمر مشترك للرئيس السيسي ونظيره الأوزبكي

#

"حقل البطاطس" يثير أزمة في الدوري الإسباني

#

مؤتمر صحفي بالزمالك للإعلان عن إضراب شامل

#

الزمالك يكشف عن قميصه الجديد في هذا الموعد

منتخب

قومي

النيجر

فراعنة

اجيري

يعقد خافيير أجيري المدير الفنى لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة والنصف من مساء اليوم، للحديث عن مباراة النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وأبلغ الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، اتحاد الكرة المصرى بمواعيد تدريبات اليوم، الجمعة، الذي يعتبر اليوم الأخير قبل المباراة.

وكان "الكاف" سمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى حسب اللوائح المنظمة، حيث تحدد الساعة السادسة مساء اليوم موعدًا لتدريب المنتخب الوطني والثامنة مساء موعدًا لتدريب منتخب النيجر، وذلك على الملعب الرئيسي لإستاد برج العرب الذي سيحتضن المباراة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..العسكر يربكون الدولة من جديد(4/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي حالة طقس اليوم
» طفل ينجو من الموت باعجوبة
» وفاة "أسطورة هوليوود" بيرت رينولدز
» معلومات صادمة عن الدولار والاقتصاد العالمي
» العثور على 166 جمجمة في مقابر جماعية
» روسيا تتهم بريطانيا بالسعي لهذا الأمر الخطير
» "صلاح" يضع أتليتكو مدريد في أزمة
» داعية سلفي يفتح النار على «الإخوان»: «رمز للخيانة»
» "مياه الجيزة" توضح موعد انتهاء مشكلة الانقطاع
» البنك المركزي يكشف حجم الودائع لدى البنوك
» ننشر الصور الأولي للأب القتيل وأولادة الأربعة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية