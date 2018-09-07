مؤتمر صحفي لـ«أجيري» للحديث عن مباراة النيجر

07 سبتمبر 2018 - 09:53 ص

يعقد خافيير أجيري المدير الفنى لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة والنصف من مساء اليوم، للحديث عن مباراة النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وأبلغ الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، اتحاد الكرة المصرى بمواعيد تدريبات اليوم، الجمعة، الذي يعتبر اليوم الأخير قبل المباراة.

وكان "الكاف" سمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى حسب اللوائح المنظمة، حيث تحدد الساعة السادسة مساء اليوم موعدًا لتدريب المنتخب الوطني والثامنة مساء موعدًا لتدريب منتخب النيجر، وذلك على الملعب الرئيسي لإستاد برج العرب الذي سيحتضن المباراة.