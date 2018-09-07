  • الجمعة 07 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
الزمر للإسلاميين: 40 عاما كافية لهذا الأمر

الزمر للإسلاميين: 40 عاما كافية لهذا الأمر

خاشقجي : هذه أفضل دعاية للإخوان

خاشقجي : هذه أفضل دعاية للإخوان

قتل (تعبيرية)

قاتلة زوجها بالقليوبية: "كنت بأدبه فقط"

وزارة المالية

خلاف بين المالية والمركزي بسبب 2 مليار دولار

منى عراقى تتعاطف مع المثليين

سر اقتحام منى العراقي استوديو الشيف شريف

محمد صلاح

"صلاح" يضع أتليتكو مدريد في أزمة

صلاح وابوريدة

مفاجأة من جهاز "الفراعنة" لـ"صلاح"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد هضبة الجلالة

اغتيال

بالفيديو.. لحظة اغتيال مرشح رئاسي بطعنة في البطن

اطفال المريوطية

تفاصيل صادمة تكشف اللحظات الاخيرة في حياة أطفال المريوطية

الرئيس السيسي يتفقد هضبة الجلالة

الحياة السياسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. كواليس زيارة الرئيس الأولى لأوزبكستان

#

مصر والسودان يبحثان مواجهة التحديات الإقليمية

#

أبرز 10 تصريحات للسيسي في "اسأل الرئيس"

#

«السيسي» يوجه رسالة إلى الرأي العام الإسرائيلي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

المشروع

بسام راضى

هضبة الجلالة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع منطقة هضبة الجلالة والتقى بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع.

وأشاد الرئيس السيسى، خلال الجولة، بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقًا للمعايير الدولية والالتزام بالجدول الزمني، وتفقد عدد من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة، كما مر على محطة تحلية المياه العملاقة بهضبة الجلالة، بحسب التليفزيون المصري.

بينما صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن تنفيذ مشروعات هضبة الجلالة تم بالتعاون مع أكثر من 100 شركة مصرية وطنية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..العسكر يربكون الدولة من جديد(4/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة في رسالة صوتية: "ابني بيضربني باستمرار"
» بالصور.. إقبال المواطنين على ماكينة الصراف الآلي
» إحباط تهريب 21 مليون قرص ترامادول وتامول داخل البلاد
» عامل يرتدي زي الشرطة ويهدد المواطنين بمسدس بلاستيك
» بالصور.. آخر استعدادات «الفراعنة» لمواجهة النيجر
» مؤتمر صحفي لـ«أجيري» للحديث عن مباراة النيجر
» تعرف علي حالة طقس اليوم
» طفل ينجو من الموت بأعجوبة
» وفاة "أسطورة هوليوود" بيرت رينولدز
» معلومات صادمة عن الدولار والاقتصاد العالمي
» العثور على 166 جمجمة في مقابر جماعية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:31 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية