الرئيس السيسي يتفقد هضبة الجلالة

07 سبتمبر 2018 - 10:08 ص

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع منطقة هضبة الجلالة والتقى بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع.

وأشاد الرئيس السيسى، خلال الجولة، بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقًا للمعايير الدولية والالتزام بالجدول الزمني، وتفقد عدد من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة، كما مر على محطة تحلية المياه العملاقة بهضبة الجلالة، بحسب التليفزيون المصري.

بينما صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن تنفيذ مشروعات هضبة الجلالة تم بالتعاون مع أكثر من 100 شركة مصرية وطنية.