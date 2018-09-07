» عامل يرتدي زي الشرطة ويهدد المواطنين بمسدس بلاستيك

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حبس عاطل بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه
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سرقة

سرقة المواطنين

انتحال صفة ضابط شرطة

أدلى المتهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه بتفاصيل الجريمة قائلاً: إنه انتحل صفة ضابط شرطة بالتعاون مع آخرين ونستوقف الضحايا ونطلب منهم إبراز الشخصية، ثم يطلبون منهم التوجه بصحبتهم لقسم الشرطة لفحصهم جنائيًا.

وأضاف المتهم "محمد.أ"، 49 سنة عاطل، أنهم يركبون الضحايا سيارة ويهددونهم بطبنجة صوت بلاستيك، وأثناء ركوب الضحايا السيارة يستولون على متعلقاتهم من مبالغ مالية وهواتف محمولة، ثم يجبرونهم على النزول والهرب عقب ذلك.

وقال المتهم، إنه وشريكيه الهاربين، استوقفوا سائقًا وعاملاً وأوهموهما بأنهم ضباط شرطة، ثم أجبروهما على ركوب السيارة واستولوا من أحدهما على مبلغ مالى، مضيفًا أنهم ارتكبوا العديد من وقائع السرقة بشارع الهرم، وعدة مناطق أخرى بأنحاء المحافظة.

على الفور قامت القوة الأمنية بملاحقة السيارة وحال استيقافها فر شخصين هاربين، وأمكن ضبط السيارة وقائدها ويدعى "محمد ا.ا" 49 سنة، وبحوزته طبنجة صوت بلاستيك، ومبلغ مالى وقرص ونصف لعقار الترامادول المخدر، وبصحبته بالسيارة كل من "أحمد س.م" 37 سنة سائق، و"علاء.ش" 31 سنة عامل.

وبسؤالهما قررا بقيام قائد السيارة والمتهمين الهاربين باستيقافهما واصطحابهما بالسيارة بزعم أنهم رجال شرطة وهددوهما بالسلاح المضبوط بحوزة السائق واستولوا من الأول على مبلغ مالى.


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