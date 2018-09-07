السبت.. محاكمة طارق النهري في "أحداث مجلس الوزراء"

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طارق النهري

محاكمة طارق النهارى

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات الجيزة الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الفنان طارق النهرى وآخرين وذلك فى إعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث مجلس الوزراء " .

تعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كان المتهم طارق النهرى سلم نفسه وقامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة المحاكمة فى الحكم الصادر ضده غيابيا بقضية حرق المجمع العلمى بقضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء.

 كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد بالمتهم النهرى فى القضية التى وقعت أحداثها فى ديسمبر 2011 وتم القبض على النهرى فى إبريل 2012 إثر إتهامه بتورطه فى هذه القضية وتم إخلاء سبيله حتى صدر الحكم .


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